ஃபஹத் ஃபாசில் நடித்த டோண்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள் டீசர்!

நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசில் நடிப்பில் உருவான புதிய திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஷஷாங்க் யெலெட்டி இயக்கத்தில் நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசில், குழந்தை நட்சத்திரம் சாரா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் மாயாஜாலம் கலந்த கதையாக உருவான திரைப்படம் டோண்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள் ( Don’t Trouble the Trouble).
தெலுங்கில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் தமிழ், மலையாளத்திலும் வெளியாகவுள்ளது. இசையமைப்பாளர் கால பைரவா இசையமைத்துள்ளார். செப். 11 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
தற்போது, இத்திரைப்படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர். மேஜிக் கலைஞரான ஃபஹத்துக்கு குழந்தை சாராவுக்கும் இடையேயான சுவாரஸ்யமான ஃபேன்டசி படமாக உருவாகியுள்ளது. டீசர் காட்சிகளும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
The teaser for the new film starring actor Fahadh Faasil has been released.
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