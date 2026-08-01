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ரியோவின் ராம் அண்ட் லீலா ஓடிடி உரிமையைப் பெற்ற பிரபல நிறுவனம்!

ராம் அண்ட் லீலா ஓடிடி உரிமையைப் பெற்றது பிரபல நிறுவனம்...

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 7:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரியோ நடிக்கும் ராம் இன் லீலா திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கும் ராம் இன் லீலா படத்தின் நாயகனாக நடிகர் ரியோவும் அறிமுக நாயகி வர்திகாவும் நடிக்கின்றனர். அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார்.

ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வணிக ரீதியானதால் ரியோவின் இப்படத்தின் ஓடிடி உள்பட உரிமைகள் நல்ல விலைக்கு விற்கப்படும் என்றே தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் பெற்றுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

A new announcement regarding the film Ram-in Leela, starring actor Rio, has been released.

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