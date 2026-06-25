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செய்திகள்

நடிகர் ரியோ நடித்துள்ள ராம் இன் லீலா அப்டேட்!

நடிகர் ரியோ நடித்துள்ள புதிய படத்தின்

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Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரியோ நடிக்கும் ராம் இன் லீலா திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கும் ராம் இன் லீலா படத்தின் நாயகனாக நடிகர் ரியோவும் அறிமுக நாயகி வர்திகாவும் நடிக்கின்றனர். அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார்.

ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வணிக ரீதியானதால் ரியோவின் இப்படத்தின் ஓடிடி உள்பட உரிமைகள் நல்ல விலைக்கு விற்கப்படும் என்றே தெரிகிறது.

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இந்த நிலையில், ராம் இன் லீலா திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான யார் யாரிவள் பாடல் நாளை காலை 11.11 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

A new announcement regarding the film Ram-in Leela, starring actor Rio, has been released.

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