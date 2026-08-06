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ரியோ ராஜ் நடித்த ராம் அண்ட் லீலா வெளியீட்டுத் தேதி!

ராம் அண்ட் லீலா வெளியீட்டுத் தேதி வெளியீட்டுத் தேதி...

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 12:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரியோ ராஜ் நடிப்பில் உருவான ராம் அண்ட் லீலா திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கும் ராம் இன் லீலா படத்தின் நாயகனாக நடிகர் ரியோவும் அறிமுக நாயகி வர்திகாவும் நடிக்கின்றனர். அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றுள்ளது. ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வணிக ரீதியானதால் ரியோவின் இப்படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற ஆக. 21 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஓடிடி உரிமையை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.


The release date of the film Ram and Leela, starring Rio Raj, has been announced.

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