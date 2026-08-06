தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்! வெற்றி விவசாய விருதுகள் அறிவிப்பு

அதிக மகசூலை எட்டும் விவசாயிகளுக்கு வெற்றி விவசாய விருது வழங்கப்படும் என்று தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டில் அமைச்சர் வினோத் அறிவித்துள்ளார்.
2026 - 27ஆம் நிதியாண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட்டை தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத், பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தமிழகத்தில் புதிதாக வெற்றி விவசாய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு மாவட்ட அளவில் வெற்றி விவசாய விருதுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார்.
அதன்படி, 2 ஏக்கரில் நெல், சோளம், கம்பு, பருத்தி உள்ளிட்டவற்றை விளைவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு மாவட்ட அளவில் தேர்வு செய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்படும்.
2 ஏக்கரில் சாகுபடி செய்வோருக்கு மாவட்ட அளவில் முதல் பரிசாக ரூ.50000 வழங்கப்படும். 2வது பரிசாக ரூ.25,000 வழங்கப்படும்.
மாநில அளவில் விவசாயிகளுக்கு அஞ்சலையம்மாள் பெயரில் விருது வழங்கப்படும் முதல் பரிசு ரூ.2.50 லட்சம், 2வது பரிசு ரூ.1.50 லட்சம், மூன்றாவது பரிசு ரூ.1 லட்சம் வழங்கப்படும்.
10 பயிர்கள், 30 பரிசுகள் திட்டத்தில் மொத்த பரிசுத் தொகை ரு.50 லட்சம்.
உயிர்ம உர விவசாயத்தில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு நம்மாழ்வார் விருது வழங்க ரூ.11 லட்சம் ஒதுக்கீடு.
9 பயிர்களுக்கு 90 பரிசுகள் வழங்க பரிசுத் தொகையாக ரு.67.50 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அறிவித்துள்ளார்.
Summary
Tamil Nadu Agriculture Budget! 'Vetri Vivasayi' (Successful Farmer) Awards Announced.
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