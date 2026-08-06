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தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026 செய்திகள் - நேரலை

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தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026 செய்திகள் - நேரலை

தமிழ்நாடு வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் (நடுவில்).

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 9:55 am IST
4:25 am, 6 ஆகஸ்ட் 2026

விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம்: ரூ.7,432 கோடி ஒதுக்கீடு 

விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்துக்கு ரூ.7,432 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

4:04 am, 6 ஆகஸ்ட் 2026

கருப்புச் சட்டை அணிந்து வந்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள்!

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்டவற்றுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து சட்டப்பேரவைக்கு திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து வந்தனர்.

வேளாண் பட்ஜெட் 2026: கருப்புச் சட்டை அணிந்து வந்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள்!

வேளாண் பட்ஜெட் 2026: கருப்புச் சட்டை அணிந்து வந்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள்!

2:59 am, 6 ஆகஸ்ட் 2026

பயிர்க்கடன் 100% தள்ளுபடி செய்யப்படுமா? 

விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் முதலில் ரூ. 50,000 வரையிலும், அதனைத்தொடர்ந்து ரூ. 75,000 வரையிலும் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. பயிர்க்கடன் 100% தள்ளுபடி செய்யப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

2:59 am, 6 ஆகஸ்ட் 2026

வேளாண் துறைக்கு ரூ.14,984 கோடி ஒதுக்கீடு!

தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்று முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று (ஆக. 5) தொடங்கியது. முதல் நாளில் 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். தமிழ்நாடு பொது பட்ஜெட்டில் வேளாண் துறைக்கு ரூ.14,984 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது.

2:59 am, 6 ஆகஸ்ட் 2026

தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் இன்று காலைதாக்கல்

தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் இன்று (ஆக. 6) காலை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதல் வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் ஆர். வினோத் தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.

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