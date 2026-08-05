விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் டிரைலர் குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். கதாநாயகியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். நடிகர்கள் ராதிகா, ரவீனா தண்டன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா கோவையில் பெரியளவில் நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் சூர்யா உள்பட படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர். அங்கு, ஜிவி பிரகாஷ் இப்படத்தின் பாடல்களைப் பாடினார்.
இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலர் வரும் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தத் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், கருப்பு திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்குப் பிறகு, வெளியாகும் படமென்பதால் சூர்யா ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
சூர்யாவின் இந்தப் படம் வெளியாகும் இதே நாளில் நயன்தாரா, கவின் நடித்துள்ள ஹாய் திரைப்படமும் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Every family has a story.— Fortune Four Cinemas (@Fortune4Cinemas) August 5, 2026
Every story has a heartbeat. â¤ï¸#VASTrailer arrives on AUGUST 7th. ð#VishwanathAndSons in cinemas on Aug 14th. ð«¶ð»
9 days to go. â¤ï¸âð¥#VASonAUG14th pic.twitter.com/cnnAjXuIEp
Summary
The announcement regarding the trailer of the movie Viswanath and Sons has been released today.
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