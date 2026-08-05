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மகுடம் படத்தின் காத்தாக வாழப்போறோம் பாடல் வெளியானது!

மகுடம் படத்தின் காத்தாக வாழப்போறோம் பாடல் வெளியானது பற்றி...

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மகுடம் படத்தின் பாடல். - படம் - எக்ஸ்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 7:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகுடம் படத்தின் காத்தாக வாழப்போறோம் பாடல் இன்று (ஆக. 5) வெளியானது.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்தில் விஷால் கேங்ஸ்டராக நடித்துள்ளார். இயக்குநராகும் தனது 30 ஆண்டுகால கனவு இப்படத்தின் மூலம் நிறைவேறியதாக விஷால் கூறியிருந்தார்.

இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள நிலையில், படத்தின் நான்காவது பாடலான ‘காத்தாக வாழப்போறோம்’ இன்று வெளியாகியுள்ளது.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆர்.பி. சௌத்ரி சமீபத்தில் காலமான நிலையில், அவர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்தபோது எடுத்த காட்சிகளும் இந்தப் பாடல் விடியோவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்தப் படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The song "Kaathaga Vaazhaporom" from the movie Magudam was released today (Aug. 5).

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