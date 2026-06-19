விஷால் இயக்கி நடிக்கும் மகுடம் படத்தின் முதல் பாடல்!

நடிகர் விஷால் இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் “மகுடம்” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் விஷால் இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் “மகுடம்”. இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை சூப்பர்குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
நடிகர்கள் அஞ்சலி, துஷரா விஜயன், ஜான் விஜய், ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தின் டீசர் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், மகுடம் திரைப்படத்தின் “ரைஸ் ஆஃப் லிங்கா” எனும் முதல் பாடலை இன்று (ஜூன் 19) படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இத்துடன், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள “மகுடம்” திரைப்படம் வரும் ஜூலை மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The first song from the movie "Magudam," directed by and starring Vishal, has been released.
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