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கலங்காதே... நடிகர் விஷாலின் மகுடம் 3-வது பாடல்!

மகுடம் 3-வது பாடல் வெளியானது...

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Updated On :27 ஜூலை 2026, 6:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷால் நடிப்பில் உருவாகும் மகுடம் திரைப்படத்தின் 3-வது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் விஷால் கேங்ஸ்டராக நடித்துள்ளார். இயக்குநராகும் தனது 30 ஆண்டுகால கனவு இப்படத்தின் மூலம் நிறைவேறியதாக விஷால் கூறியிருந்தார். இந்த நிலையில், கலங்காதே என்கிற இப்படத்தின் மூன்றாவது பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். ஜிவி இசையமைத்து பாடிய இதனை கருணாகரன் எழுதியுள்ளார்.

The third song from the movie Magudam, starring actor Vishal, has been released.

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