Dinamani
எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.யை பாஜக வாங்கலாம்! மக்களை வாங்க முடியாது - காங்கிரஸ் என் பெயர், புகைப்படத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் : அண்ணாமலைபிலிப்பின்ஸில் பயங்கர நிலநடுக்கம்: பலி 32-ஆக உயர்வு!ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் உடனடியாக வெளியேற அறிவுறுத்தல்!மின் துறைக்கு 7,000 பணியாளர்கள் தேவை; 1500 பேருக்கு உடனடி பணி ஆணை!நீட் மறுதேர்வு! ஜூன் 21 வரை ரகசிய இடத்தில் வினாத்தாள் தயாரிப்போர்!
/
செய்திகள்

இயக்குநரான விஷால்! மகுடம் டீசர் அறிவிப்பு!

நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் மகுடம் படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

News image

விஷால்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 6:54 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் மகுடம் படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Summary

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

ஈட்டி பட இயக்குநர் ரவி அரசு இப்படத்தை இயக்குவதாக முதலில் அறிவிப்பு வெளியாகி படப்பிடிப்பும் துவங்கியது. ஆனால், அவர் படத்திலிருந்து விலகியதாகவும், விஷாலே படப்பிடிப்பை நடத்துவதாகவும் கூறப்பட்டது.

ஏற்கனவே துப்பறிவாளன் -2 படத்தில் மிஷ்கினுடன் ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக அப்படத்தை விஷால் இயக்குவதாகக் கூறிய நிலையில், மகுடம் திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் இயக்கும் முதல் படமாக வெளியாகவுள்ளது.

இப்படத்தின் டீசர் ஜூன் 10 அன்று வெளியாகவுள்ளதாக பதிவிட்டுள்ள விஷால், இயக்குநராகும் 30 ஆண்டுகால கனவு நிறைவேறியிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Vishal turns director! 'Magudam' teaser announcement!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

விஜய் சேதுபதியின் ஸ்லம் டாக் டீசர்!

விஜய் சேதுபதியின் ஸ்லம் டாக் டீசர்!

ஆர்யா நடிக்கும் அனந்தன் காடு! டீசர் வெளியீடு!

ஆர்யா நடிக்கும் அனந்தன் காடு! டீசர் வெளியீடு!

ராஜ்மோகனுக்கு திரைப்படத் துறை இலாகா ஒதுக்கப்பட்டது வருத்தமளிக்கிறது- நடிகர் விஷால்

ராஜ்மோகனுக்கு திரைப்படத் துறை இலாகா ஒதுக்கப்பட்டது வருத்தமளிக்கிறது- நடிகர் விஷால்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணைந்தால் பேரழிவு... நடிகர் விஷால் கருத்து!

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணைந்தால் பேரழிவு... நடிகர் விஷால் கருத்து!

விடியோக்கள்

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |