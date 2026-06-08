இயக்குநரான விஷால்! மகுடம் டீசர் அறிவிப்பு!

நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் மகுடம் படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
Summary
சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.
ஈட்டி பட இயக்குநர் ரவி அரசு இப்படத்தை இயக்குவதாக முதலில் அறிவிப்பு வெளியாகி படப்பிடிப்பும் துவங்கியது. ஆனால், அவர் படத்திலிருந்து விலகியதாகவும், விஷாலே படப்பிடிப்பை நடத்துவதாகவும் கூறப்பட்டது.
ஏற்கனவே துப்பறிவாளன் -2 படத்தில் மிஷ்கினுடன் ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக அப்படத்தை விஷால் இயக்குவதாகக் கூறிய நிலையில், மகுடம் திரைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் இயக்கும் முதல் படமாக வெளியாகவுள்ளது.
இப்படத்தின் டீசர் ஜூன் 10 அன்று வெளியாகவுள்ளதாக பதிவிட்டுள்ள விஷால், இயக்குநராகும் 30 ஆண்டுகால கனவு நிறைவேறியிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Vishal turns director! 'Magudam' teaser announcement!
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