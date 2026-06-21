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விஷாலின் மகுடம் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

விஷால் இயக்கி நடிக்கும் மகுடம் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது.

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மகுடம் படத்தில் 3 தோற்றங்களில் விஷால்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 11:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஷால் இயக்கி நடிக்கும் மகுடம் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் விஷால் கேங்ஸ்டராக நடித்துள்ளார். இயக்குநராகும் தனது 30 ஆண்டுகால கனவு இப்படத்தின் மூலம் நிறைவேறியதாக விஷால் கூறியிருந்தார்.

இப்படத்தின் டீசர் மற்றும் முதல் பாடல் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, மகுடம் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக விஷால் இன்று பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், படத்தில் அவர் போட்டிருக்கும் 3 கெட்-அப்களிலும் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததை கூறும்படி விடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

மகுடம் திரைப்படம் ஜூலை வெளியீடாக திரைக்கு வரவுள்ளது.

Summary

The shooting of Vishal's directorial film Magudam has been completed.

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