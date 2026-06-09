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சம்பவக்காரி! கட்டா குஸ்தி - 2 படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

கட்டா குஸ்தி - 2 படத்தின் முதல் பாடல் ....

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Updated On :9 ஜூன் 2026, 5:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கட்டா குஸ்தி - 2 படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி நடிப்பில் கடந்த 2022-இல் வெளியான கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. நடிகர் விஷ்ணு விஷாலே தயாரித்த இந்தப் படத்தை சிலுக்குவார்ப்பட்டி சிங்கம் படத்தை இயக்கிய செல்லா அய்யாவு இயக்கியிருந்தார்.

வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் இரண்டாவது பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் முடிவடைந்தது.

கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 3 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது. மோகன் ராஜன் எழுதிய இப்பாடலை சான் ரோல்டன் இசையமைக்க அவரும் சைந்தவியும் பாடியுள்ளனர்.

The first song from the movie Gatta Kusthi 2 has been released.

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