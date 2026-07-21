மெகா பிளாக்பஸ்டர்... கட்டா குஸ்தி - 2 வசூல் அறிவிப்பு!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நடிப்பில் கடந்த ஜூலை 3 ஆம் தேதி வெளியான படம் கட்டா குஸ்தி - 2. இயக்குநர் செல்லா அய்யாவு இயக்கிய இப்படத்தை வேல்ஸ் ஃபில்ம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.
நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நாயகியாகவும் நடிகர்கள் கருணாஸ், காளி வெங்கட், மோக்ஷா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்திருந்தனர். அவர்களின் காட்சிகளும் பெரிதாக ரசிக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 55 கோடி வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடிகர் விஷ்ணு விஷால் முதல்முறையாக 50 கோடி வசூலை எட்டியுள்ளார். மேலும், வசூல் போஸ்டரில் மெகா ஃபேமிலி பிளாக்பஸ்டர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
The box office collection for actor Vishnu Vishal's Gatta Kusthi 2 has been announced.
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