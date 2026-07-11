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700-க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் கட்டா குஸ்தி - 2!

கட்டா குஸ்தி - 2 திரை எண்ணிக்கை குறித்து....

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 7:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடித்த கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் கூடுதல் திரைகளில் திரையிடப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் கடந்த வாரம் திரைக்கு வந்த கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வணிக ரீதியான வெற்றிப்படமாக மாறியுள்ளது. இதுவரை உலகளவில் ரூ. 40 கோடி வரை இப்படம் வசூலித்திருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இரண்டாம் வாரத்திலும் நிறைய திரையரங்குகளில் இப்படம் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதுடன் 700க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் திரையிடப்பட்டு வருவதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

மேலும், இதுவரை 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்கள் விற்பனையாகியுள்ளதால் விஷ்ணு விஷாலின் பெரிய வெற்றிப்படமாக இது மாறும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

The film Gatta Kusthi 2, starring actor Vishnu Vishal, is being screened on additional screens.

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