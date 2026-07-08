ஓடிடியில் கட்டா குஸ்தி - 2 எப்போது?

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் உருவான கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. இயக்குநர் செல்ல அய்யாவு ஆண் - பெண் உறவுச் சிக்கலுடன் பெண்களை ஆண்கள் மதிக்க வேண்டும் என்பதை மையப்படுத்திய குஸ்தியாக கதையாக உருவாக்கியிருந்தார்.
முதல் பாகத்தைப் போலவே, இரண்டாம் பாகமும் கமர்சியல் அம்சங்களுடன் கூடிய திரைப்படமாகத் திரைக்கு வந்து ரசிகர்களிடம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. முக்கியமாக, நடிகைகள் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி மற்றும் மோக்ஷாவின் காட்சிகள் ரசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தப் படத்தை வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. ஐஷ்வர்யா லட்சுமி நாயகியாகவும், முனீஸ்காந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, கருணாஸ் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் 5 நாள் வசூலாக ரூ. 25 கோடி வரை வசூலித்துள்ளது. முதல் பாகத்தின் வசூலைவிட இரண்டாம் பாகம் மிக அதிகமாக வசூலிக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கட்டா குஸ்தி படத்தின் இரண்டாம் பாகம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்ற தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Summary
Details regarding the OTT release of the film Gatta Kusthi 2, starring actor Vishnu Vishal, have been revealed.
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