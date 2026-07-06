Dinamani
ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது? அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பதில் மும்பை கனமழை! முதல் முறை.. டப்பாவாலா சேவை ரத்து!த்ரிஷா அம்மாவுக்கு வந்த சினிமா வாய்ப்பு! இருவரும் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார்களா?மேற்குவங்கம்: மாநிலங்களவையின் 3 இடங்களுக்கான இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு கரூர் பலி! முதல்வர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிரான மனு நாளை விசாரணை! உக்ரைன் தலைநகர் மீது ரஷியா ஏவுகனை, ட்ரோன் தாக்குதல்: 7 பேர் பலிதவெக கூட்டணியில் விசிக இடம்பெறும்! திருமாவளவன் அறிவிப்பு!ஓய்வை அறிவித்தார் பிரபல பிரேசில் கால்பந்து வீரர் நெய்மர்! நெம்மேலியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் கல்வெட்டு அகற்றம்: திமுக கண்டனம்
/
செய்திகள்

மூன்று நாள்களில் கட்டா குஸ்தி - 2 வசூல் இவ்வளவா?

கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...

News image
Updated On :6 ஜூலை 2026, 12:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் உருவான கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் மூன்று நாள் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் உருவான கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. இயக்குநர் செல்ல அய்யாவு ஆண் - பெண் உறவுச் சிக்கலுடன் பெண்களை ஆண்கள் மதிக்க வேண்டும் என்பதை மையப்படுத்திய குஸ்தியாக கதையாக உருவாக்கியிருந்தார்.

முதல் பாகத்தைப் போலவே கமர்சியல் அம்சங்களுடன் கூடிய திரைப்படமாகத் திரைக்கு வந்து ரசிகர்களிடம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. முக்கியமாக, நடிகைகள் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி மற்றும் மோக்‌ஷாவின் காட்சிகள் ரசிக்கப்பட்டு வருவதால் படக்குழுவும் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.

இதனால், இரண்டாம் பாகமும் வணிக ரீதியான வெற்றியைப் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், கட்டா குஸ்தி - 2 மூன்று நாள் வசூலாக ரூ. 15 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் பாகத்தின் வசூலைவிட இரண்டாம் பாகம் மிக அதிகமாக வசூலிக்கும் என்றே தெரிகிறது.

Details regarding the three-day box office collection of the film Gatta Kusthi 2, starring actor Vishnu Vishal, have been released.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி - 2 முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி - 2 முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

சிரிப்பு சரவெடியில் கட்டா குஸ்தி 2: திரை விமர்சனம்

சிரிப்பு சரவெடியில் கட்டா குஸ்தி 2: திரை விமர்சனம்

கட்டா குஸ்தி - 2 படத்தின் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் பாடல் வெளியீடு!

கட்டா குஸ்தி - 2 படத்தின் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் பாடல் வெளியீடு!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி - 2 டிரைலர்!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி - 2 டிரைலர்!

விடியோக்கள்

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!