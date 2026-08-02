இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்த சூர்யா! ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா கோவையில் தொடங்கியுள்ளது.
இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். இப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் புரமோஷன் பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
அண்மையில், நடிகர் சூர்யா தமிழ், தெலுங்கில் பாடிய இப்படத்தின் 2-வது பாடலான வெட்டிங் சாங் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
தற்போது, இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா கோயம்புத்தூரில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக, நடிகர் சூர்யா கோவை விமான நிலையம் வந்த போது அங்கு அவரது ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்துள்ளனர். இதன் விடியோ வெளியாகி கவனம் பெற்று வருகிறது.
The audio launch event for the film Viswanath and Sons has begun in Coimbatore.
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