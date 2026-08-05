செப்பு செல... ராம் அண்ட் லீலா புதிய பாடல்!

நடிகர் ரியோ நடிக்கும் ராம் இன் லீலா திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கும் ராம் இன் லீலா படத்தின் நாயகனாக நடிகர் ரியோவும் அறிமுக நாயகி வர்திகாவும் நடிக்கின்றனர். அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார்.
ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வணிக ரீதியானதால் ரியோவின் இப்படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
மேலும், இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் பெற்றுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான செப்பு செல பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். அங்கித் மேனன் இசையமைப்பில் உருவான இப்பாடலை உமா தேவி எழுத வி. எம். மகாலிங்கம் பாடியுள்ளார்.
The second song from the film Ram-in Leela, starring actor Rio, has been released.
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