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சஞ்சய் லீலா பன்சாலி தயாரிப்பில் நடிக்கும் தனுஷ்! இயக்குநர் இவரா?

நடிகர் தனுஷின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

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நடிகர் தனுஷ், இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 4:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷ் பிரபல இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி தயாரிப்பில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் தனுஷ் தற்போது ஓம் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, லப்பர் பந்து இயக்குநர் இயக்கத்திலும் இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கும் தமிழ் முருகன் திரைப்படத்திலும் நடிக்கவுள்ளார். மேலும், பல திரைப்பட இயக்குநர்கள் தனுஷுக்குக் கதை கூறி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி தயாரிப்பில் இயக்குநர் பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இப்படத்தில் நடிகை கரினா கபூர் நாயகியாக நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கிய சர்தார் - 2 திரைப்படம் வருகிற செப். 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports indicate that actor Dhanush is set to act in a film produced by renowned director Sanjay Leela Bhansali.

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