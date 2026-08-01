திருவண்ணாமலையில் நிறைவடையும் தனுஷின் ஓம் படப்பிடிப்பு?

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகும் ஓம் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்று வருகிறது.
நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார். ஓம் என பெயரிட்டுள்ள இந்தப் படத்தைத் தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.
வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நஸ்ரூதின் ஷா உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இப்படம், அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான அலாக்கா லோவா பாடலை தனுஷ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியிட்டனர். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் ரோகேஷ் எழுதிய இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இதில், இடம்பெற்ற தனுஷின் நடனமும் நடிகர் மம்மூட்டியின் தோற்றமும் ரசிக்க வைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஒரு வாரமாக திருவண்ணாமலை கோவில் சுற்று வட்டாரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு, தனுஷைச் சந்திக்கும் ரசிகர்கள் புகைப்படம் எடுக்க முயன்று வருகின்றன்ர். இதுகுறித்து விடியோ சமூக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
மேலும், நடிகர் தனுஷ் சிவன் பக்தர் என்பதாலும் படத்தின் பெயர் காரணமாகவும் ஓம் படப்பிடிப்பு திருவண்ணாமலையில் நிறைவடைய உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Filming for the movie Om, starring actor Dhanush, is currently underway in Tiruvannamalai.
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