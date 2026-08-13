அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பிறகு வீடு திரும்பிய ஜூனியர் என்டிஆர்!

தெலுங்கு நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் தனது தோள்பட்டை அறுவைச் சிகிச்சையை முடித்துவிட்டு செகந்திராபாத் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளார்.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் முன்னாள் முதல்வர் என்.டி. ராமா ராவ்வின் பேரனும் தெலுங்குத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகருமான ஜூனியர் என்டிஆர் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.
கேஜிஎஃப் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் டிராகன் எனும் படத்தில் ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்துக்கு அடுத்ததாக த்ரிவிக்ரம் உடன் இணைந்து நடிக்கிறார்.
சமீபத்தில் அவருக்கு தோள்பட்டையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக செகந்திராபாதில் இருக்கும் கேஐஎம்எஸ் மருத்துவமனையில் அறுவைச் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்தார்.
இந்த நிலையில், ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் அறுவைச் சிகிச்சையை முடித்து வீடு திரும்பியதாக அவரும் மருத்துவமனை நிர்வாகமும் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
மருத்துவமனை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், “வியாழக்கிழமை, ஆக. 13, 2006: நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் அறுவைச் சிகிச்சையை டாக்டர் பூர்ணாசந்திரா, டாக்டர் நிதின் தலைமையில் வெற்றிகரமாக முடித்து கேஐஎம்எஸ் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்” எனக் கூறியிருந்தது.
மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் ஜூனியர் என்டிஆர் நன்றி தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
Weâre pleased to share that actor N.T.R has been successfully discharged from KIMS Hospitals, Secunderabad, following a successful arthroscopic shoulder surgery led by Dr. R. A. Purnachandra Tejaswi, and Dr. Nithin Bejjanki.— KIMS Hospitals (@kimshospitals) August 13, 2026
He is doing well and will now continue with aâ¦ pic.twitter.com/Klp7IAL72s
Summary
Jr NTR discharged from hospital after successful shoulder surgery
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