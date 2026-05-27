தத் த்வம் அஸி... நடிகர் வைபவ்வின் புதிய படம்!

நடிகர் வைபவ் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் பூஜை நடைபெற்றுள்ளது.
நடிகர் வைபவ் தமிழ் சினிமாவில் பெரிய நட்சத்திர நடிகராக வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும் இறுதியாக வெளியான அவரது சில படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.
பெருசு திரைப்படம் கவனிக்கப்பட்டாலும் வைபவுக்கு என தனி பாராட்டுகள் கிடைக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு சசி சங்கர் இயக்கத்தில் தத் த்வம் அஸி என்கிற புதிய படத்தில் வைபவ் நடிக்கிறார். இதில், மீனாட்சி கோவிந்தராஜன், அரவிந்த் ஆகாஷ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். பிரேம்ஜி இசையமைப்பில் உருவாகும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் துவங்கியுள்ளது.
The pooja ceremony for the new film starring actor Vaibhav as the lead has taken place.
