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மணமாலை வரம் தரும் முருகன் | Kalyana Kandha swamy Kovil | Madipakkam | கல்யாண கந்தசுவாமி கோயில்| கோயில் வலம் -3

சென்னை மடிப்பாக்கம் அருள்மிகு கல்யாண கந்தசுவாமி திருக்கோயில் பற்றிய சிறப்புத் தொகுப்பு...

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:11 pm IST

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