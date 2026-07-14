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தமிழ்நாடு

லண்டனில் பேரன் இன்பநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் மு.க. ஸ்டாலின்!

பேரன் இன்பநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டுள்ளது பற்றி...

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பேரன் இன்பநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் மு.க. ஸ்டாலின். - X

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லண்டனில் தனது பேரன் இன்பநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டுள்ளார்.

மு.க. ஸ்டாலினின் பேரனும் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகனுமான இன்பநிதி, பிரிட்டனின் மான்செஸ்டா் நகரில் விளையாட்டு மேம்பாடு தொடா்பான உயா்கல்வி பயின்று வருகிறாா். அவரது பட்டமளிப்பு விழா இந்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதில் பங்கேற்பதற்காக மு.க. ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் லண்டன் சென்றுள்ளார். மு.க.ஸ்டாலினுடன், அவரது மனைவி துா்கா, உதயநிதி ஸ்டாலின், அவரது மனைவி கிருத்திகா மற்றும் ஸ்டாலின் மருமகன் சபரீசன் குடும்பத்தினரும் சென்றுள்ளனா்.

சுமாா் 10 நாள்கள் லண்டனில் ஓய்வெடுக்கவும் ஜூலை 20-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு அவா் சென்னை திரும்புவாா் என திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில் லண்டனில் இன்பநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் மு.க. ஸ்டாலின், அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

மேலும் இன்பநிதியை மு.க. ஸ்டாலின் கட்டியணைத்து வாழ்த்துத் தெரிவித்த புகைப்படமும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Summary

M.K. Stalin at grandson Inbanidhi graduation ceremony

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