நடிகர் அர்ஜுன் தாஸுக்குத் திருமணமா?

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் திருமணம் செய்யவுள்ள தகவலுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது...

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ்

Updated On :27 மே 2026, 1:31 pm IST

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸுக்குத் திருமணம் என கூறப்பட்ட செய்திகளில் உண்மையில்லை என விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கைதி திரைப்படத்தின் வெற்றிக்குப் பின் நட்சத்திர நடிகரானவர் அர்ஜுன் தாஸ். விஜய்யுடன் மாஸ்டர் படத்தில் நடித்து கவனிக்கப்பட்டார்.

தொடர்ந்து, அநீதி, ரசவாதி உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகர்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார். இவர் நடிப்பில் உருவான ஒன்ஸ் மோர், கான் சிட்டி ஆகிய படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ளன.

இந்த நிலையில், இன்று காலையிலிருந்து நடிகர் அர்ஜுன் தாஸுக்குத் திருமணம் ஆகவுள்ளது என்கிற தகவல் வேகமாக பரவியது. பலரும் இதனைச் செய்தியாக்கியதால், எந்த நடிகை என்கிற கேள்விகளும் எழுந்தன.

இந்த நிலையில், அர்ஜுன் தாஸ் திருமணம் குறித்து பரவும் செய்தி முற்றிலும் தவறான புரளி என்றும் செய்தியாக்கும் முன் தகவலை விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் அவரது தரப்பிலிருந்து விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் விழா மேடையில், காதல் திருமணமா, முறைப்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருமணமா எதைச் செய்வீர்கள் என்கிற கேள்விக்கு, ‘கல்யாணமே இல்லை’ என அர்ஜுன் தாஸ் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

It has been clarified that the reports stating that actor Arjun Das is getting married are untrue.

அர்ஜுனின் ப்ளாஸ்ட் வெளியீட்டுத் தேதி!

ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் அர்ஜுன் நடிக்கும் ப்ளாஸ்ட்!

அட்லி - அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தின் பெயர்!

அல்லு அர்ஜுன் - அட்லி படத்தின் பெயர் அப்டேட்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் தோற்றது ஏன்?: ஒரு பார்வை

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

