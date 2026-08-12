நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் திரைப்படத்தில் இணைந்த சீமான்?

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் நாதக கட்சித் தலைவர் சீமான் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துவரும் சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் மதுரையில் தொடங்கியது. நடிகர் கமல் ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறது. முதல்கட்டப் படப்பிடிப்பு மதுரையில் ஜூன் மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பும் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குடும்ப உறவுகள் குறித்து நெகிழ்ச்சியாகப் பேசும் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாராம்.
இறுதியாக, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் உருவான எல்ஐகே திரைப்படத்தில் சீமான் நடித்திருந்தார். ஆனால், அப்படம் எதிர்பார்த்தை வரவேற்பைப் பெறவில்லை. தற்போது, சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் நடிக்க உள்ள தகவல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
It is reported that Seeman, the leader of the Nahtak (NTK) party, will act in a new film starring actor Sivakarthikeyan.
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