இயக்குநர் நளன் இயக்கத்தில் உருவான பியார் பிரேமா கல்யாணம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
பியார் பிரேமா காதல் மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் இளன். தற்போது, ’பியார் பிரேமா கல்யாணம்’ எனும் புதிய படத்தை இயக்கி கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். சான்வி மேக்னா நாயகியாக நடித்துள்ள இப்படத்தில் இளங்கோ குமரவேல், ராதிகா சரத்குமார், எம்.எஸ். பாஸ்கர், யோகி பாபு, கீதா கைலாசம் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். முதல் பாடலான அட்ராசிட்டி சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்தது. இந்த நிலையில், பியார் பிரேமா கல்யாணம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
கல்யாணமான நாயகன் மணமகள் வீட்டிற்கு வாழச் சென்று அங்கு மாமியார், மாமனாரால் என்னென்ன இன்னல்களைச் சந்திக்கிறார் என்பதை நகைச்சுவை பாணியில் கூறியுள்ளனர். இப்படம் நேரடியாக நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற ஆக. 21 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The trailer for the film Pyaar Prema Kaadhal, directed by Nalan, has been released.
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