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பியார் பிரேமா கல்யாணம் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் முதல் பாடல் வெளியானது...

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நடிகர்கள் இளன், சான்வி மேக்னா

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 7:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பியார் பிரேமா கல்யாணம் திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான அட்ராசிட்டி வெளியாகியுள்ளது.

பியார் பிரேமா காதல் மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்ற இயக்குநர் இளன் “பியார் பிரேமா கல்யாணம்” எனும் புதிய படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இயக்குநரான இளன் இந்தப் படத்தில் நாயகனாகவும் அறிமுகமாகின்றார். வரும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் நேரடியாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இந்தப் படம் வெளியாகின்றது.

நடிகர்கள் இளங்கோ குமரவேல், ராதிகா சரத்குமார், எம்.எஸ். பாஸ்கர், யோகி பாபு, கீதா கைலாசம் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான அட்ராசிட்டி வெளியாகியுள்ளது. இதனை, இளன் எழுத யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைப்பில் மதிச்சியம் பாலா, சிந்துரி விஷால், வெங்கயோ ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.

Atrocity the first song from the movie Pyar Prema Kaadhal, has been released.

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