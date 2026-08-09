பியார் பிரேமா கல்யாணம் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான மாப்பிள்ளை சிங்கம் பாடல் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
பியார் பிரேமா காதல் மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் இளன்.
இவர், ’பியார் பிரேமா கல்யாணம்’ எனும் புதிய படத்தை இயக்கி கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். சான்வி மேக்னா நாயகியாக நடித்துள்ள இப்படத்தில் இளங்கோ குமரவேல், ராதிகா சரத்குமார், எம்.எஸ். பாஸ்கர், யோகி பாபு, கீதா கைலாசம் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். முதல் பாடலான அட்ராசிட்டி சில நாள்களுக்கு முன் வெளியான நிலையில், அடுத்தப் பாடலான ‘மாப்பிள்ளை சிங்கம் ‘ இன்று வெளியானது.
இயக்குநர் இளன் எழுதிய இப்பாடலை யுவன் சங்கர் ராஜா, ரம்யா. லஷ்மி ஜெய், மதுரை சரோஜாம்மா ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.
பியார் பிரேமா கல்யாணம் திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 21 அன்று தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் நேரடியாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகின்றது.
Summary
Second song from the movie 'Pyaar Prema Kaadhal' released
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