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சினிமா

மகுடம் டிரைலர்!

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99 வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்' படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 7:53 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99 வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்' படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கும் இந்த படத்தில், நாயகனாகவும், இயக்குநராகவும் விஷால் அறிமுகமாகிறார். படத்தில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதியன்று திரையரங்குகளில் இந்த படம் வெளியாகவுள்ளது.

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