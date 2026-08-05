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நடிகர் விஷாலின் மகுடம் திரைப்பட டிரைலர் அப்டேட்!

மகுடம் திரைப்பட டிரைலர் தேதி அறிவிப்பு...

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நடிகர் விஷால்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 1:37 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷாலின் மகுடம் திரைப்பட டிரைலர் தேதி குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது,

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் விஷால் கேங்ஸ்டராக நடித்துள்ளார். இயக்குநராகும் தனது 30 ஆண்டுகால கனவு இப்படத்தின் மூலம் நிறைவேறியதாக விஷால் கூறியிருந்தார்.

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இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள நிலையில், இதன் டிரைலர் ஆக. 7 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது. அதே நாளில் நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் திரைக்கு வருகிறது.

The release date for the trailer of actor Vishal's film Magudam has been announced.

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