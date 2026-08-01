நடிகர் நானியின் தி பாரடைஸ் டீசர் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்பட டீசர் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் நானி இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் தி பாரடைஸ் என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் ஆக்சன் பின்னணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இப்படம் மார்ச் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளிச்சென்றது.
தற்போது, தி பாரடைஸ் திரைப்படம் வருகிற செப். 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இப்படத்தின் பாடலுக்கு நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனமாட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஸ்ரீகாந்த் ஒடேசா இயக்கத்தில் தசரா திரைப்படத்தில் நானி - கீர்த்தி சுரேஷ் இணைந்து நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை வருகிற ஆக. 6 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான ஆயாஷேர் பாடல் 20 கோடி பார்வைகளைக் கடந்துள்ளதால் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இப்படத்திற்கு உருவாகியுள்ளது.
An announcement has been made regarding the teaser for actor Nani's film The Paradise.
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