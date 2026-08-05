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நடிகர் சந்தீப் கிஷன் நடிக்கும் கரிகாலா!

சந்தீப் கிஷன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

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Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் கரிகாலா என்கிற பான் இந்தியத் திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.

மாநகரம் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் பெரியளவில் கவனிக்கப்பட்டவர் நடிகர் சந்தீப் கிஷன். தொடர்ந்து, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் நடிப்பில் வெளியான பான் இந்திய படமான மைக்கேல் சரியான வரவேற்பைப் பெறவில்லை.

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ஆனாலும், தெலுங்கில் நல்ல மார்க்கெட் உள்ள நடிகராகவே திகழ்கிறார். இந்த நிலையில், இயக்குநர் உகந்தர் முனி இயக்கத்தில் கரிகாலா என்கிற திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பு போஸ்டர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

பான் இந்தியத் திரைப்படமாக உருவாகும் இப்படம் இரண்டு பாகங்களாக எடுக்கப்படுகிறது. முதல் பாகம் 2027 ஜூலை 2 ஆம் தேதியும் இரண்டாம் பாகம் அக். 28, 2027 அன்றும் வெளியாகும் என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மாயக்கதையாக இது உருவாகிறது.

A pan-Indian film titled Karikaala starring actor Sundeep Kishan, is currently in the making.

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