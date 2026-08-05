கார்த்திக் சுப்புராஜின் 10-வது படத்தின் பெயர்!

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான அவரது 10-வது திரைப்படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தன் 10-வது திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். சுயாதீன பாணியில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் சர்வதேச திரைவிழாக்களில் பங்கேற்க உள்ளது.
முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனத் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். மதுரை பின்னணியில் உருவான இப்படத்திற்கு டோரதி எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
மேலும், இப்படம் வருகிற செப். 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இது இளையராஜாவின் 1540வது திரைப்படமாகும்.
The title of the 10th film directed by Karthik Subbaraj has been announced.
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