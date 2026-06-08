ஓடிடியில் நீளிரா!

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தயாரித்த நீளிரா ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்புராஜின் ஸ்டோன் பெஞ்ச் தயாரிப்பு நிறுவனமும் தெலுங்கு நடிகர் ராணா டகுபதியின் ஸ்பிரிட் மீடியாவும் இணைந்து தயாரித்துள்ள நீளிரா திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் திரையரங்குகளில் ஆதரவு பெரிதாகக் கிடைக்கவில்லை என்பதால் வெற்றிப்படமாக மாறவில்லை.
இயக்குநர் சோமிதரன் இயக்கத்தில், இலங்கையில் 1988 ஆம் ஆண்டு ஈழப்போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது நடந்த உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் ஒரே இரவில் நடக்கும் கதையாக இப்படம் உருவாகியிருந்தது.
தற்போது, இப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளதை கார்த்திக் சுப்புராஜ் அறிவித்துள்ளார்.
Neelira, produced by director Karthik Subbaraj, has been released on OTT.
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