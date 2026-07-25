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CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

அமைச்சர் பதவியிலிருந்து தர்மேந்திர பிரதான் விலகியதைக் தொடர்ந்து போராட்டக் களம் எப்படி இருக்கிறது என்பது பற்றி தில்லியிலிருந்து நேரடி ரிப்போர்ட்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 5:07 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

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