சோனம் பாஜ்வா என நினைத்து சிஜேபி போராட்டத்தில் பங்கேற்ற இளைஞர்! வைரலாகும் விடியோ!

தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் சோனம் வாங்சுக்கை முன்னிலைப்படுத்தி போராட்டம் நடைபெற்று வந்த நிலையில், அது சோனம் பஜ்வா தலைமையிலான போராட்டம் என தவறான நினைத்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி போராட்டத்தில் இளைஞர் ஒருவர் பங்கேற்றுள்ளார்.
சோனம் வாங்சுக் அறிவியல் அறிஞர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் எனக் கூறிய பிறகும், அவர் குறித்து தெரியாது என்றும் சோனம் பாஜ்வாவை போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு கூறுவதற்காக இங்கு வந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். செய்தியாளர் உடனான அந்த இளைஞரின் உரையாடல் விடியோ இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
நீட் முறைகேடுகளைக் கண்டித்து மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் பதவி விலகக் கோரி தில்லி ஜந்தர் மந்தர் திடலில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் ஜூன் 20 ஆம் தேதி முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இவர்களுக்கு ஆதரவாக லடாக்கைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் கலந்துகொண்டு உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார். இவரின் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தின் 20ஆம் நாளில் காவல் துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக இவரை அழைத்துச் சென்று மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். மருத்துவமனையில் இருந்தவாறு இன்று (ஜூலை 21) 24வது நாளாக உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார்.
இதனிடையே நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கிய நிலையில், ஏற்கெனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்தப் பேரணியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை காவல் துறையினர் தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும் தடுத்தனர். பெண்கள் உள்பட சிறுமிகளின் மீதும் காவல்துறை தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் இளைஞர்கள் பலர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
சிலர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், படுகாயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கல்வி மற்றும் தேர்வு முறைகளில் சீர்திருத்தம் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுவரும் இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் போராட்டம் நடைபெற்றுவரும் தில்லி ஜந்தர் மந்தர் திடலில் இளைஞர் ஒருவர் தவறுதலாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளார்.
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் போராட்டத்தை, சோனம் பாஜ்வா போராட்டம் என நினைத்துக்கொண்டு ஜந்தர் மந்தருக்கு வந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் இங்கு வேறு ஒருவரின் படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.
சோனம் வாங்சுக் குறித்து அவரிடம் கேட்டபோது அவர் குறித்து தெரியாது எனவும் குறிப்பிட்ட்டுள்ளார்.
ஜந்தர் மந்தர் திடலில் சோனம் வாங்சுக் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது எடுக்கப்பட்ட இந்த விடியோ தற்போது இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
Summary
cockroach janata party protest Young man participates in CJP protest thinking it was Sonam Bajwa Video goes viral!
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