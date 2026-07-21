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தமிழ்நாடு

ரேவதி, அதிதி ராவ்... சிஜேபி போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்த தமிழ் நடிகர்கள்!

தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள தமிழ் நடிகர்களின் பட்டியல் குறித்து....

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அதிதி ராவ், சித்தார்த், ரேவதி, ஷிஜா ரோஸ் - எக்ஸ்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 4:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்துக்கு தமிழ் உள்பட தென்னிந்திய நடிகர்கள் பலர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

தேர்வு முறையில் சீர்திருத்தம் வேண்டி, நாடாளுமன்றம் நோக்கிச் சென்ற பேரணியில் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டதற்கு கடும் கண்டனங்களையும் அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், பாலிவுட் நடிகை சபானா ஆஸ்மி ஆகியோர் ஜந்தர் மந்தரில் இளைஞர்களுடன் களத்தில் இருந்து அரசுக்கு எதிராகப் போராடிய நிலையில், தென்னிந்திய நடிகர்கள் பலரும் இளைஞர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

CJP Protest: Pa ranjith Aditi Rao Hydari, Revathy, Siddharth React To Cockroach janata party protest

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