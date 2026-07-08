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செய்திகள்

ஓடிடியில் வெளியானது சிங்கீதம்!

சிங்கீதம் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியானது...

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Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் சிங்கீதம் சினீவாச ராவ் இயக்கிய சிங்கீதம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழில் ராஜ பார்வை, அபூர்வ சகோதரர்கள், மைக்கல் மதன காமராஜன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கி பிரபலமடைந்தவர் இயக்குநர் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ். தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி இயக்குநராக வலம்வந்தவர், தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் சினிமாவில் பல நல்ல முயற்சிகளை மேற்கொண்டவர்.

தனித்திறன் கொண்ட படைப்பாளியாக கருதப்படும் இவருக்கு நடிகர் கமல் ஹாசன், ‘அபூர்வ சிங்கீதம்’ என்கிற பெயரில் கொண்டாட்ட நிகழ்வை நடத்தினார்.

தொடர்ந்து, சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் இயக்குநர் நாக் அஸ்வின் தயாரிப்பில் சிங்கீதம் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கினார். இதில், முன்னணி நடிகர்களாக அயான், அஹில்யா, ஷாலினி ஆகியோர் நடிக்க தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைத்தார். திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்த நிலையில், இப்படம் இன்று நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

A film directed by Singeetham Srinivasa Rao has been released on the Singeetham OTT platform.

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