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செய்திகள்

அதர்வாவுக்கு அப்பாவாக நடிக்கும் பிரபு தேவா?

அதர்வா படத்தில் பிரபு தேவா....

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பிரபு தேவா

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பிரபு தேவா கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கும் படத்தில் இணைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தற்போது சுயாதீன திரைப்படம் ஒன்றை இயக்கியுள்ளார். இப்படம் மதுரையில் படமாக்கப்பட்டது. இதனை, சர்வதேச திரைவிழாக்களுக்கு அனுப்பி திரையரங்குகளில் வெளியிட கார்த்திக் சுப்புராஜ் முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கார்த்திக் சுப்புராஜ் நடிகர் அதர்வாவை நாயகனாக வைத்து புதிய படமொன்றை இயக்குகிறார். இதில், நடிகர் உப்பேந்திரா வில்லனாக நடிப்பதாகத் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தில் நடிகர் பிரவு தேவா நடிகர் அதர்வாவுக்கு அப்பாவாக நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரபு தேவாவை வைத்து கார்த்திக் சுப்புராஜ் மெர்குரி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

It is reported that actor Prabhu Deva has joined a film directed by Karthik Subbaraj.

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