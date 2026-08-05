கார்த்திக் சுப்புராஜ் - கீர்த்தி சுரேஷின் டோரதி பட டீசர்!

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் “டோரதி” திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரான கார்த்திக் சுப்புராஜ் மற்றும் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் கூட்டணியில் “டோரதி” எனும் புதிய படம் உருவாகி வருகின்றது.
இசைஞானி இளையராஜா இசையமைக்கும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் சனந்த், ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும், ஜியோ நிறுவனம் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், மதுரையை மையமாகக் கொண்டு புதுமையான கதைகளத்தில் உருவாகி வரும் “டோரதி” படத்தின் டீசர் விடியோவை படக்குழு இன்று (ஆக. 5) வெளியிட்டுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கும் 10 ஆவது திரைப்படமான “டோரதி” டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படுவதற்குத் தேர்வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The teaser for the film "Dorothy," starring actress Keerthy Suresh and directed by Karthik Subbaraj, has been released.
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