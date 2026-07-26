அசத்தும் நடிகர் சூரியின் மண்டாடி முன்வெளியீட்டு வணிகம்!

நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படம் முன்வெளியீட்டு வணிகத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “மண்டாடி”. இப்படத்தை, இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ளார். நாகை பகுதி மீனவர்களின் வாழ்வியலையும் அங்கு நடைபெறும் படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்து வருகிறார்.
அண்மையில், ‘மண்டாடி மண்டாடி’ என்கிற பாடலை வெளியிட்டிருந்தனர். இதில் நடிகர் சூரி மிகச்சிறப்பாக நடனமாடியுள்ளதால் ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தற்போது இப்படத்தின் கர்நாடக வெளியீட்டு உரிமையை மீடியா கன்சல்டன்சி நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் உள்பட தென்னிந்திய மொழிகளில் நல்ல விலைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. சூரி நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான கருடன், மாமன் ஆகிய படங்கள் வணிக வெற்றியைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
The film Mandaadi, starring actor Soori, has garnered attention in pre-release business.
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