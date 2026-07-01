சிக்மா டப்பிங்கை நிறைவு செய்த நடிகர் சந்தீப் கிஷன்!

நடிகர் சந்தீப் கிஷன் சிக்மா திரைப்படத்தின் டப்பிங்கை நிறைவு செய்துள்ளார்.
லைகா நிறுவனத் தயாரிப்பில் முதல்வர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய ஆக்ஷன் திரைப்படமான சிக்மா வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகுமென அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தீப் கிஷன் நாயகனாக நடித்த இப்படத்தின் முதல் பாடலான சிக்மா ஸ்டைல் பாடல் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது. தமன் இசையமைப்பில் உருவான இப்பாடலில் ஜேசன் சஞ்சய்யும் நடித்திருந்தார்.
நடிகர் சந்தீப் கிஷன்
சிக்மா திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டப்பிங் பணிகளை நிறைவு செய்துள்ளதாக சந்தீப் கிஷன் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.
Actor Sundeep Kishan has completed the dubbing for the movie Sigma.
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