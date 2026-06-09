சிக்மா ஓடிடி உரிமையைப் பெற்ற பிரபல நிறுவனம்!

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சிக்மா திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தைப் பிரபல நிறுவனம் கைப்பற்றியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
லைகா நிறுவனத் தயாரிப்பில் முதல்வர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கிய ஆக்ஷன் திரைப்படமான சிக்மா வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகுமென அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தீப் கிஷன் நாயகனாக நடித்த இப்படத்தின் முதல் பாடலான சிக்மா ஸ்டைல் பாடல் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது. தமன் இசையமைப்பில் உருவான இப்பாடலில் ஜேசன் சஞ்சய்யும் நடித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், சிக்மா திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Reports indicate that a prominent company has acquired the OTT rights for the movie Sigma.
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