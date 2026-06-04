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சிக்மா படத்தின் முதல் பாடலை வெளியிடும் துல்கர் சல்மான்!

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள சிக்மா படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து...

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துல்கர் சல்மான். - படம்: எக்ஸ் / லைகா புரடக்‌ஷன்ஸ்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 11:26 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படத்தின் முதல் பாடலை துல்கர் சல்மான் வெளியிடுவதாக படக்குழு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜேசன் சஞ்சய் முதல்முறையாக இயக்குநராக சிக்மா படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகியுள்ளார். இப்படத்தை லைகா மற்றும் ஜேஎஸ்ஜே மீடியா நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

நாயகனாக சந்தீப் கிஷன் நடித்துள்ளார். முதல்வர் விஜய்யின் தீவிர ரசிகரான இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைப்பில் இப்படம் உருவாகிறது.

இந்தப் படத்தில் ஃபரியா அப்துல்லா, ராஜு சுந்தரம், சம்பத் ராஜ், அன்பு தாசன், ஷீலா ராஜ்குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளார்கள்.

ஆக்‌ஷன் திரைப்படமான சிக்மா வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இந்த நிலையில், முதல் பாடல் இன்று மாலை துல்கர் சல்மான் வெளியிடுவாரெனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

Summary

Dulquer Salmaan to release the first song from the movie 'Sigma'!

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