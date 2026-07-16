அன்பே டயானா படக்குழுவுக்கு நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பாராட்டு...

இயக்குநர் பாரி இளவழகனின் “அன்பே டயானா” திரைப்படக்குழுவை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பாராட்டியுள்ளார்.
ஜமா திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் பாரி இளவழகன் இயக்கி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “அன்பே டயானா”.
மில்லியன் டாலர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படம் நாளை (ஜூலை 17) திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது. மேலும், இந்தப் படத்துக்கு பரத் சங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், அன்பே டயானா திரைப்படத்தை இன்று பார்த்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் படக்குழுவைப் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுபற்றி, படக்குழு வெளியிட்டுள்ள சமூக ஊடகப் பதிவில்,
“நீங்கள் உயர்வாகக் கருதும் ஒருவரிடமிருந்து மனமார்ந்த பாராட்டைப் பெறுவதை விடச் சிறந்த வெகுமதி வேறு எதுவும் இல்லை” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள் ரம்யா ரங்கநாதன், சேத்தன், ரோஜா, பரிதாபங்கள் கோபி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சென்னை பெரம்பூரில் நடக்கும் காதல் கதையாக இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.
Summary
Actor Sivakarthikeyan has appreciated the team behind Director Pari Ilavazhagan's film "Anbe Diana".
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