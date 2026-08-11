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சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன்! 2-ம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

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சிவகார்த்திகேயன்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 12:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் திரைப்படம் சேயோன்.

இப்படத்தில் நாயகியாக பாக்யஸ்ரீ போர்ஸும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பால சரவணன் உள்ளிட்டோரும் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார்.

கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் நிறுவனம் இப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றது.

மதுரையை பின்னணியாகக் கொண்ட கதைக்களத்தில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு மதுரையில் ஜூன் மாதம் நிறைவடைந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு இன்று தொடங்கியிருப்பதாக ராஜ்கமல் நிறுவனம் விடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

இந்தாண்டு இறுதியில் இப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Summary

'Seyon' starring Sivakarthikeyan! Second schedule of filming begins!

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