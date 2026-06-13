எல்லாம் இனிதே... சேயோன் சிவகார்த்திகேயன்!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் பட தோற்றப் புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மதுரையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பிற்கான பணிகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
நாயகியாக பாக்யஸ்ரீ போர்ஸும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பால சரவணன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைப்பில் மதுரை வாழ்வியல் சார்ந்த படமாக உருவாகிறது.
இந்த நிலையில், ’எல்லாம் இனிதே’ எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் புதிய புகைப்படம் ஒன்றைப் பகிர்ந்துள்ளனர். சிவகார்த்திகேயன் மலையில் நின்றிருப்பது போன்ற இப்படம் கவனம் பெற்றுள்ளது.
A photo revealing actor Sivakarthikeyan's look for the movie Seyon has been released.
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