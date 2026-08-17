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தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டை ஆளும் கட்சியாக விசிக மாறும்! மாநாட்டில் திருமாவளவன் பேச்சு

அரசியல் களத்தில் இனி தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இணைந்தே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் பயணிக்கும் என திருமாவளவன் பேச்சு...

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திருமாவளவன் - DNS

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 8:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டை ஆளும் கட்சியாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மாறும் என அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று (ஆக. 17) தெரிவித்தார்.

ஆளும் கட்சிகளுடனே கூட்டணி வைத்திருந்ததாகவும் தற்போது ஆளும் கட்சியான தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளதாகவும், விரைவில் தமிழகத்தை ஆளும் கட்சியாக மாறுவோம் எனவும் குறிப்பிட்டார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தமிழ்த் தேசிய எழுச்சி மாநாடு திங்கள்கிழமை (ஆக.17) நடைபெற்றது.

சென்னை- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமாா் 40 ஏக்கா் பரப்பளவில் உளுந்தூா்பேட்டை புறவழிச் சாலைப் பகுதியில் மாநாடு நடந்தது.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய திருமாவளவன், அரசியல் களத்தில் இனி தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இணைந்தே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் பயணிக்கும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.

இது தொடர்பாக திருமாவளவன் பேசியதாவது:

''தமிழ்நாட்டில் தவிர்க்க முடியாத அரசியல் சக்தி விசிக என்பதை இந்த மாநாடு உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. நாம் அங்கீகாரம் பெற்ற கட்சியாக இருக்கிறோம். வருங்காலத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆளும் கட்சியாக வளர வேண்டும்.

இத்தனை காலம் ஆளும் கட்சியுடன் நாம் கூட்டணி வைத்தோம். இனி விசிகவும் ஆளும் கட்சியாக மாறும்.

திமுக, அதிமுக, கட்சிகளுடன் கூட்டணியில் இருந்தோம். இன்று ஆளும் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் உடன் கூட்டணி வைத்துள்ளோம். இனி தமிழக அரசியல் களத்தில் தவெக உடன் விசிக இணைந்தே பயணிக்கும்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.

Summary

VCK will become the ruling party of Tamil Nadu Thirumavalavan speaks at the conference ulundurper

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